"Das kann ich noch nicht sagen", erklärte der 23-Jährige vom NBA-Team Orlando Magic im Interview mit ProSieben MAXX. "Ich konnte mich noch nicht so viel bewegen, da man gucken soll, dass es wieder heilt", erklärte der Forward weiter, der bis zu seiner Verletzung im Schnitt herausragende 24,4 Punkte auflegte und schon als Allstar gehandelt wurde.

In jedem Fall wird sein älterer Bruder Moritz den Orlando Magic deutlich länger fehlen. Nach seinem Kreuzbandriss ist der 27-Jährige noch nicht operiert, schilderte Franz Wagner: "Mir wurde erklärt, dass man nach so einer Verletzung immer ein bisschen warten muss, bis es abschwillt. Ihm geht es aber erstmal ganz gut, auch wenn es in den ersten paar Tagen ein großer Schock und sehr emotional war."