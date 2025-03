Die Eröffnung des Spiels im Golden 1 Center begann mit dem Country-Song "All My Ex’s Live in Texas" von George Strait und lauten Buh-Rufen, die jedes Mal ertönten, wenn Fox den Ball berührte. Doch als die Kings während einer Auszeit im ersten Viertel ein Tribut-Video für Fox spielten, wurde die anfängliche Ablehnung schnell von Standing Ovations abgelöst.