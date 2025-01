Steht bei Alba Berlin ein Trainerwechsel an? Der Würzburger Coach Sasa Filipovski wird in der Hauptstadt gehandelt, dieser wollte in einem Interview nichts ausschließen.

Sasa Filipovski steht seit drei Jahren in Würzburg an der Seitenlinie.

Laut Rupert Fabig (Hamburger Abendblatt) besteht Interesse seitens der Berliner am Slowenen, allerdings geht es dabei nicht um eine schnelle Lösung. Der 50-Jährige käme vermutlich erst für den Sommer in Frage. Filipovski hat in Würzburg noch einen Vertrag bis 2027, erst im März wurde dessen Arbeitspapier langfristig verlängert.

Ins Rollen kamen die Gerüchte durch ein Interview von Filipovski mit der Main Post, wo er auf eine mögliche Verbindung mit Berlin angesprochen wurde. Ausschließen wollte der Head Coach der Mainfranken nichts und malte stattdessen ein interessantes Bild.

„Gerüchte gibt es immer. Ich vergleiche das gerne mit der Ehe. Jeden Tag gehen Paare ins Rathaus und die Kirche und unterschreiben den größten Vertrag ihres Lebens. Trotzdem werden 50 bis 60 Prozent der Ehen wieder geschieden. Es ist immer alles möglich."

Der Vertrag von Israel Gonzalez läuft im Sommer aus. IMAGO/Contrast

Alba: Gonzalez' Vertrag läuft aus

Gleichzeitig betonte der Slowene aber auch, dass er sich sehr gut vorstellen könne, weiter in Würzburg zu bleiben, auch mit der Perspektive der neuen Halle in der Geburtsstadt von Dirk Nowitzki. Filipovski steht seit Dezember 2021 in Würzburg an der Seitenlinie und führte die Baskets im Vorjahr ins Playoff-Halbfinale.

Albas derzeitiger Coach Israel Gonzalez steht aufgrund des schwachen sportlichen Abschneidens schon länger in der Kritik, Sportdirektor Himar Ojeda wie auch Geschäftsführer Marco Baldi stärkten dem Spanier aber öffentlich mehrfach den Rücken. Allerdings besitzt Gonzalez in der Hauptstadt nur einen Vertrag bis zum Sommer.