Wie der ehemalige Denver-Post-Reporter Mike Singer in seinem bald erscheinenden Buch "Why So Serious? The untold story of NBA champion Nikola Jokic" enthüllt, hatte Jokic einen eher unkonventionellen Start in seine Basketballkarriere. Laut Singer war Jokic als Jugendlicher alles andere als trainingsbegeistert. Zwischen seinem zwölften und dreizehnten Lebensjahr fehlte er in zwölf aufeinanderfolgenden Trainingseinheiten seines Teams, tauchte jedoch regelmäßig zu Spielen auf. Jokic selbst sah das gelassen und kommentierte: "Was hätte ich tun sollen?" Statt auf dem Basketballplatz fand man ihn häufig am Fluss oder bei Pferden - seiner großen Leidenschaft.