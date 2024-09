vor 2 Stunden WNBA kompakt Fiebich stellt bei Duell mit Satou Sabally Karrierebestwert ein: Liberty marschieren

Die New York Liberty stehen kurz vor der Sicherung des Top-Seeds in der WNBA. Bei den Dallas Wings setzte sich der Spitzenreiter in Dallas deutlich durch, Leonie Fiebich stellte dabei ihren Karrierebestwert ein.