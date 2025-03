Spanien konnte sich trotz einer Niederlage gegen Lettland im FIBA-Ranking verbessern und klettert auf Platz fünf. Der Aufstieg gelang dank eines Sieges gegen Belgien, während Kanada durch zwei Pleiten in der AmeriCup-Qualifikation auf Rang sechs abrutschte. Die Top vier bleiben unverändert: Die USA führen das Ranking weiterhin an, gefolgt von Serbien, Weltmeister Deutschland und Frankreich.

Auch in den hinteren Rängen gab es Bewegung. Australien, Argentinien, Lettland und Litauen blieben in den Top 10 stabil, während Slowenien durch ein 1-1 in den Qualifikationsspielen an Brasilien vorbeizog und nun auf Platz elf liegt. In anderen Regionen machten Teams wie Chinese Taipei (Platz 75) und Mali (Platz 80) deutliche Sprünge. Auch Außenseiter wie die Mongolei und Madagaskar verbesserten sich durch wichtige Siege in ihren Qualifikationsspielen.