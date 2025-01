vor 6 Minuten Desaströse zweite Hälfte Fernandez nach historischer Nets-Niederlage: "Einer dieser Tage"

Es war ein Spiel, das in die Geschichte der Brooklyn Nets eingeht - aber leider aus den falschen Gründen. Die Nets mussten sich in Los Angeles den Clippers mit 126-67 geschlagen geben und verzeichneten damit die höchste Niederlage in der Franchise-Geschichte.