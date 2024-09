Bereits in den vergangenen Tagen wurden Gerüchte über die Verpflichtung laut (BasketNews berichtete), nun ist alles klar. Wie der FC Bayern am Mittwoch bekannt gab, wird Shabazz Napier zum amtierenden deutschen Meister stoßen. Er unterschrieb einen Vertrag über ein Jahr mit der Option auf eine weitere Saison.

Der 33-Jährige spielte zuletzt für Olimpia Milano in Italien, für die der Guard 16 Partien in der EuroLeague absolvierte. Hier legte Napier durchschnittlich 10,9 Punkte sowie vier Assists in rund 27 Minuten auf. Der neue Bayern-Sportdirektor Dragan Tarlac beschreibt die Stärken des Neuzugangs wie folgt: "In Napier haben wir nun den Spieler gefunden, der neben seinen individuellen Qualitäten und seinem Leadership zusätzlich sehr viel Erfahrung mitbringt. In den Gesprächen mit ihm ist sehr schnell deutlich geworden, dass wir gemeinsame Ziele haben und dass er darauf brennt, mit seinen früheren Teammates zu spielen und auch für Coach Herbert."