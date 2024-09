Bereits im Frühjahr gab es Gespräche zwischen FCBB-Geschäftsführer Marko Pesic und Tarlac. "Wir freuen uns sehr, dass er sich Bayern für die Fortsetzung seiner Karriere ausgesucht hat. Wir haben in den Gesprächen schnell gemerkt, dass wir Themen ganz ähnlich angehen. Es hat sich schnell ein Vertrauensverhältnis entwickelt, die Kommunikation mit allen Beteiligten war diesen Sommer sehr gut", wird Pesic auf der Webseite der Münchner zitiert.

Tarlac hatte seit 2021 die Rolle als Teamdirektor der serbischen Nationalmannschaft inne, die mit NBA-MVP Nikola Jokic zuletzt in Paris gegen die DBB-Auswahl Olympia-Bronze gewann.

FC Bayern: Tarlac spielte in der NBA

In seiner aktiven Karriere war Tarlac sowohl in der NBA (Chicago Bulls) als auch in Europa aktiv (u. a. Real Madrid, ZSKA Moskau, Olympiakos Piräus), mit Piräus gewann er fünf Meistertitel, zwei Pokalsiege und 1997 die EuroLeague.