Bayern: Onuralp Bitim wird von Fenerbahce ausgeliehen

Auch eine Rückkehr von Niels Giffey ist noch nicht absehbar, der 33-Jährige wurde Anfang Oktober am Ringfinger der linken Hand operiert und ist ebenfalls noch nicht einsetzbar. So mussten die Bayern in den vergangenen Wochen immer wieder mit Lineups mit drei Guards spielen, dazu war die Rotation der Münchner sehr kurz.

Der 1,98 Meter große Bitim könnte Abhilfe schaffen. Der Forward absolvierte in der Vorsaison 23 Partien für die Chicago Bulls, in denen er in durchschnittlich 11,7 Minuten 3,5 Punkte sowie 1,4 Rebounds auflegte. 2022/23 lief der Türke noch für Bursaspor auf und wurde ins All-EuroCup Second Team gewählt. Dabei verbuchte der 25-Jährige 18 Punkte im Schnitt bei Quoten von 42 Prozent aus dem Feld sowie 32 Prozent von der Dreierlinie.