Der FC Bayern Basketball muss in den kommenden Wochen auf Niels Giffey verzichten. Wie der Verein mitteilte, hat sich der 33-jährige Nationalspieler und Weltmeister im Spiel gegen die BG Göttingen am Ringfinger der linken Hand verletzt.Giffey kugelte sich den Finger aus und zog sich dabei eine Fraktur zu, die am Dienstag bereits erfolgreich operiert wurde.