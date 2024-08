Der 33-Jährige begann die vergangene Saison bei Crvena Zvezda, kehrte aber nach wenigen Monaten zu Olimpia Milano zurück, wo er bereits 2023 gespielt hatte. Für die Italiener absolvierte der Guard noch 16 Partien in der EuroLeague, in denen er durchschnittlich 10,9 Punkte sowie vier Assists in rund 27 Minuten auflegte.