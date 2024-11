Mikal Bridges ist sehr durchwachsen in seine Karriere bei den New York Knicks gestartet, vor allem sein "kaputter" Sprungwurf wirft bei Fans und Medien Fragen auf.

Die New York Knicks haben in der Offseason all ihre Chips auf Rot gesetzt und sich in Karl-Anthony Towns und Mikal Bridges zwei Hoffnungsträger auf dem Weg zur Meisterschaft an Bord geholt. Während für KAT neben Randle und Co. "nur" ein Erstrundenpick und zwei Zweitrundenpicks geopfert wurden, war der Trade für Bridges deutlich kostspieliger. Gleich fünf Erstrundenpicks, einen Pick-Swap und einen Zweitrundenpick mussten die Verantwortlichen an ihre Nachbarn aus Brooklyn zahlen.

Springt am Ende wirklich eine Championship heraus, wird kein Hahn mehr danach krähen. Nach den ersten Eindrücken von Bridges im Knicks-Trikot - und vor allem seinem "neuen" Jumper - ist die Sorge bei vielen Knicks-Fans jedoch groß. Und auch der Rest der NBA-Welt ist mehr als verwundert. Aber alles der Reihe nach.

Mikal Bridges war sofort in der NBA gesetzt

Bridges kam als 3-and-D-Prototyp in die Liga: Ein starker Verteidiger mit ellenlangen Armen (2,15 Meter Spannweite!), schnellen Füßen und einem soliden Distanzwurf. Alles in allem ist er die Art Spieler, die jeder Coach gerne in seinem Team hat. Bei den Suns rutschte es deshalb auch direkt in eine wichtige Rolle und spielte schon in seiner ersten Saison knapp 30 Minuten im Schnitt. 2021 war er ein entscheidender Faktor für den Finals-Run der Suns, 2022 wurde er sogar Zweiter im DPOY-Voting. Erst als Kevin Durant plötzlich verfügbar war, trennte man sich schweren Herzens von Bridges und schickte ihn zu den Nets.

Dort rutschte er in eine noch größere Rolle und war auf einmal der Star des Teams. Er schraubte seinen Punkteschnitt auf über 20 pro Spiel hoch, nahm mehr als sieben Dreier pro Spiel (von denen er gute 37,3 Prozent traf) und zeigte auch, dass er sein Playmaking im Vergleich zu seiner Rookie-Saison deutlich gesteigert hatte.

Der 28-Jährige ist zudem Mr. Unerschütterlich, mittlerweile stand er in 475 NBA-Spielen in Folge auf dem Parkett. Oder anders gesagt: Er verpasste noch nie ein NBA-Spiel. Wenn man dazu noch bedenkt, dass er auch alle 116 Spiele in seiner College-Karriere für Villanova absolviert hat, hat er das letzte offizielle Spiel seiner Karriere in der Highschool verpasst! Für Tom Thibodeau, der dafür bekannt ist, seine wichtigen Spieler viele Minuten abspulen zu lassen, ist das natürlich ein Segen.

Nimmt man noch dazu, dass Bridges’ Größe perfekt ist, um die Stars des größten Konkurrenten aus Boston zu verteidigen, gibt es viele Argumente, die für eine Verpflichtung sprechen. Alles war auch zunächst in bester Ordnung, ehe Bridges zum Training Camp der Knicks erschien.

Der Wurf von Mikal Bridges gibt Rätsel auf. David Butler II-Imagn Images

Mikal Bridges mit "kaputtem" Jumper im Training Camp

Auf einmal wurden immer mehr Videos veröffentlicht, die seine neue Wurfbewegung zeigen. Der einstmals geschmeidige Schütze mit einer schönen Bewegung hatte auf einmal einen sogenannten "Hitch" in seinem Wurf. Also eine Art merkwürdige Verzögerung, die den Wurf unrund macht, sodass es nicht mehr eine einzige durchgehende Bewegung ist.

In den ersten Spielen folgte dann für die Fans auch direkt die Ernüchterung, dass der Wurf nicht nur komisch aussieht, sondern auch schlecht fällt. 2/19 warf Bridges in vier Spielen der Preseason von Downtown, darunter 0/10 im finalen Spiel gegen die Wizards. Dabei waren die meisten seiner Würfe komplett offen. Schnell werden da Erinnerungen an Markelle Fultz wach, der gefühlt von einem auf den anderen Tag seinen Wurf komplett verlernt und sich nie wieder davon erholt hat.

Es wirkt, als wäre Bridges’ Release seit neuestem höher, und als würde er den Ball weiter hinter den Kopf ziehen, bevor er ihn loslässt. Dazu ist die Bewegung nicht flüssig, sondern stockt ein wenig. Vergleicht man das mit Bridges’ Wurf von vor ein paar Jahren, sind die Unterschiede riesig. Zu Recht fragt man sich da, warum er seinen bisher funktionierenden Jumper so dringend ändern möchte?

Mikal Bridges versucht seit sieben Jahren seinen Wurf zu ändern

"Seit ich in der Liga bin, versuche ich, meinen Wurf aus dem College wiederzufinden", erklärte Bridges vor Kurzem selbst. „Es sind also sieben Jahre, in denen ich jeden Tag daran gearbeitet habe. Als ich aus dem College kam, habe ich ein bisschen daran herumgedoktert. In meinem zweiten Jahr in der Liga hatte ich dann den Hitch, und seitdem versuche ich, mich davon zu erholen. Ich versuche einfach, es wieder in Ordnung zu bringen.”

Für Bridges’ Gefühl ist also augenscheinlich seit Jahren etwas falsch, auch wenn man es in der Realität und in den Zahlen nicht bemerkt - im Gegenteil. Seit seiner zweiten NBA-Saison, also seit er sich den "Hitch" eingefangen hat, warf er nie unter 36 Prozent von draußen, in seiner Rookie-Saison waren es noch 33,5 Prozent.

Mit seinem Wechsel in den Big Apple ist der mediale Druck auf den 28-Jährigen nun noch mal größer geworden, sein schiefer Jumper ist das Thema in allen Talk Shows. Bei einer so filigranen Angelegenheit wie einem Sprungwurf, bei dem auch das Mentale eine wichtige Rolle spielt, ist das nicht gerade förderlich. Deshalb ist es auch verständlich, dass Bridges’ Teamkollege Josh Hart überhaupt keine Geduld für Fragen zu dem Wurf seines Teamkollegen hatte.

Mikal Bridges verfügt noch über einen Vertrag über zwei weitere Jahre. Im Sommer 2026 wird er zum Free Agent. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Bridges' Teamkollegen genervt von Diskussion

"Uns interessiert das ganze Gerede um seinen Wurf nicht. Es ist uns egal. Er arbeitet jeden Tag hart und er kriegt das schon hin. Die Diskussionen darum sind einfach nur dumm. Er wirft über seine Karriere hinweg fast 40 Prozent von der Dreierlinie", stellte er nach der Auftaktniederlage gegen Boston klar.

In den ersten Spielen der neuen NBA-Saison nährte sich Bridges von den Zahlen her wieder seiner Normalform an (38,5 Prozent über die Saison), rund sieht sein Wurf aber immer noch nicht aus.