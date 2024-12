Die Begegnung des 17. Spieltages werde verschoben, da es Paris Basketball "aufgrund von Verletzungen oder Krankheiten" unmöglich sei, acht spielfähige Profis aufzustellen, hieß es in der Mitteilung der EuroLeague. Nach Informationen der Plattform BasketNews ist ein Großteil des Teams erkrankt.

"Ein Virus, eine Lebensmittelvergiftung, ich weiß nicht, was es ist", hatte Trainer Thiago Splitter nach dem Spiel am Dienstag gegen Real Madrid (85:96) gesagt. Die Probleme begannen wohl bereits nach dem Aufeinandertreffen mit ASVEL Lyon-Villeurbanne in der Vorwoche. Der frühere Bundesligastar TJ Shorts fehlte bereits gegen Madrid.