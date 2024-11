Die Milwaukee Bucks befinden sich derzeit mit nur einem Sieg und sechs Niederlagen am unteren Ende der NBA-Tabelle, was Spekulationen über die Zukunft von Giannis Antetokounmpo entfacht hat. ESPN-Insider Bobby Marks stellte jedoch klar, dass sowohl Antetokounmpo als auch das Management des Teams nicht an einen Trade denken. In einem Interview mit Malika Andrews in der Sendung NBA Today betonte Marks, dass Milwaukee weiterhin auf die Stärken ihres Starspielers setzt und nach Wegen sucht, das Roster zu verbessern. "Er möchte nicht gehen, und Milwaukee will ihn nicht abgeben", sagte Marks und fügte hinzu, dass fiktive Trade-Vorschläge vorerst ad acta gelegt werden könnten.