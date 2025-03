Mit noch drei Minuten auf der Uhr im dritten Viertel kam es in San Antonio zu einem hitzigen Zwischenfall: Kenrich Williams wurde beim Verteidigen von Julian Champagnie mit einem Ellenbogen am Kiefer getroffen, woraufhin es zu einer Konfrontation kam. Während Champagnie den Ball weiterpasste und Stephon Castle Jeremy Sochan für einen krachenden Dunk bediente, standen Williams und Champagnie bereits schubsend an der Seitenlinie. Die Szene zog zahlreiche Mitspieler und Coaches beider Teams an - die Situation eskalierte.