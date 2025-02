Nach dem 107:99-Sieg seiner Los Angeles Lakers sprach Doncic bei TNT über seine Emotionen während des Spiels. "Ich weiß nicht, ich habe einfach gespielt", erklärte er. "In der ersten und zweiten Halbzeit wusste ich nicht einmal genau, was passiert. Es war einfach anders, ich kann es nicht mal richtig erklären."

Emotionen auf dem Parkett

Dass Doncic das Spiel nicht kalt ließ, war von der ersten Minute an zu sehen. Neben einem technischen Foul sorgte vor allem eine Szene für Aufsehen: Nach einem tiefen Dreier richtete er eine klare Botschaft an Mavericks-GM Nico Harrison.

Trotz all der Emotionen hat Doncic nun einen ersten Haken hinter das Duell mit seinem Ex-Team gesetzt. Das nächste Wiedersehen mit den Mavericks steht am 9. April an - dann in Dallas. Bis dahin will er vor allem eines: sich ausruhen. "Ich kann es kaum erwarten, schlafen zu gehen", meinte er abschließend mit einem Lächeln.