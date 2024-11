In seinem ersten Spiel zurück im Chase Center zeigte sich Thompson bewegt und dankbar für die Unterstützung der Fans. "Es war toll, die Fans wiederzusehen. Ich bin sehr dankbar - das ist etwas, was ich nie vergessen werde", sagte Thompson nach der Partie, die die Mavericks knapp mit 120-117 verloren.

Schon Stunden vor Spielbeginn bereiteten die Warriors Thompson einen herzlichen Empfang. Als er die Arena betrat, standen etwa 400 Mitarbeiter der Warriors Spalier, alle mit Kapitänsmützen - eine Anspielung auf Thompsons Vorliebe für das Bootfahren, mit der er in Golden State bekannt wurde. Vor dem Spiel wurde er außerdem mit einem Tribute-Video geehrt, das ihm sichtlich naheging. Während die Menge ihn mit stehenden Ovationen feierte, bewahrte er seine Fassung - wohl auch, weil sein langjähriger Teamkollege Stephen Curry auf eine geplante Ansprache verzichtete. Thompson hatte ihm bereits am Abend zuvor geschrieben, um die Rede abzusagen: "Ich wollte nicht weinen", erklärte Thompson nach dem Spiel.

Thompson wurde 2011 an 11. Stelle von den Warriors gedraftet und entwickelte sich an der Seite von Curry und Green zu einem zentralen Spieler der Franchise. Zusammen gewannen sie vier NBA-Meisterschaften. Thompson selbst wurde fünfmal All-Star und erzielte in seinen elf Saisons für die Warriors durchschnittlich 19,6 Punkte pro Spiel, bei einer beeindruckenden Dreierquote von 41,3 Prozent.