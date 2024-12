War es das Breakout-Spiel, von dem alle gehofft haben? Nach fünf Niederlagen in Folge verzichteten die Warriors gegen die Houston Rockets vor einigen Tagen auf ihre Starspieler Stephen Curry und Draymond Green. In deren Abwesenheit trumpfte Lotteriepick Jonathan Kuminga auf, erzielte 33 Punkte in 33 Minuten.

Im Anschluss erklärte Trainer Steve Kerr, den Jungstar dauerhaft in die Startformation zu befördern. "Wir suchen Wege [Kuminga] mehr in die Offensive einzubeziehen und Draymond und Steph nicht zu strapazieren", erklärte der 59-Jährige.

Green, der mit den Warriors vier NBA-Titel gewann und seit Jahren an der Seite von Stephen Curry in der Startformation steht, solle stattdessen auf die Bank versetzt werden. Dennoch zeigte sich der Forward einsichtig: "Natürlich bin ich damit Okay. Ich bin seit Tag eins einer von JK's größten Fans. (...) Wenn diese Chance für ihn über mich geht, dann ist es eben, was es ist."

Gleichzeitig machte er klar, dass er die Änderung nicht als Degradierung verstehe. "Ich bin ein Starter in der NBA, das weiß ich. Aber wenn es etwas gibt, das diesem Team zum Siegen verhilft, dann bin ich dafür. Ich hasse es, zu verlieren."

In den vergangenen Spielen hatte das Team offensive Probleme. Eine zu große Last hängt von Starspieler Stephen Curry ab. Mit der Beförderung Kumingas in die Starting Five erhofft sich das Trainerteam mehr offensiven Punch. Green könne zudem die zweite Reihe stärker anführen, nachdem sich Ersatz-Aufbauspieler De'Anthony Melton für die restliche Saison verletzt hatte.