"Die Spieler müssen immer loyal sein und sich dem Projekt voll unterordnen, aber die Teams werden nicht daran in der Öffentlichkeit gemessen", ärgerte sich der Forward nach der Niederlage der Suns in Portland.

Gemäß Durant könnte der Doncic-Deal auch noch einmal mehr Bewegung in die NBA bringen. "Wenn andere Teams so etwas sehen, werden sie vielleicht selbst noch einmal mutiger. Das ist der größte Trade, den ich in meinem Leben in der NBA gesehen habe. Das ist absolut verrückt. Vielleicht sagen sich nun einige Teams, dass sie ihre besten Spieler traden, wenn es nicht so läuft wie gewünscht."