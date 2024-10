Im dritten Viertel hatten die Kings das Spiel gedreht, danach drehte LeBron auf. Innerhalb von drei Minuten erzielte der Forward alle seine 16 Punkte im vierten Viertel, was Head Coach J.J. Redick als "surreal" bezeichnete. James ist nun der erste Spieler der NBA-Geschichte, der in einem Schlussabschnitt mindestens 15 Punkte, fünf Rebounds und fünf Assists bei einer perfekten Wurfausbeute verbuchte.

LeBron James: J.J. Redick ist dankbar

Mit 131:127 setzten sich die Lakers so gegen ihren Angstgegner durch, den sie zuletzt im Januar 2023 schlagen konnten. "Was kann ich zu LeBron noch groß sagen?", fragte Redick in die Runde. "Wir sind alle dankbar, dass wir seine Brillanz nun für so lange Zeit bewundern können. Dass er es noch immer tut, ist völlig verrückt."