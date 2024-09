Kurz vor dem Draft sperrte die Ohio High School Athletic Association LeBron James. Wegen zweier geschenkter Trikots entzog sie ihm die Spielberechtigung. Aber weshalb? Was hat ein Hummer damit zu tun? Und weshalb durfte LeBron am Ende doch spielen? Ein Rückblick.

LeBron James musste nicht erst ans College, um in eine der größeren Argumentationslücken des US-Nachwuchssports zu fallen. Colleges, in LeBrons Fall die Highschool, verdienen an und mit Spielern, ihren Namen, ihrer Aufmerksamkeit, ihren Bildern, Autogrammen größtenteils Millionen. Die Athleten? Dürfen keinerlei Geschenke oder gar Geld annehmen. Durften. Die NCAA dachte mittlerweile um.

Im Januar 2003 war für die Ohio High School Athletic Association (OHSAA) alles noch beim Alten. Und plötzlich bereitete sich LeBron nicht mehr auf seine finalen fünf Regular-Season-Spiele sowie die Playoffs mit seinen St. Vincent-St. Mary Fighting Irish vor. Statt sich mit einem weiteren Titel in Richtung NBA zu verabschieden, schien seine Highschool-Karriere abrupt zu enden.

Wegen zweier Trikots.

Die nahm LeBron von Next Urban Gear and Music in Cleveland an. Soweit so unspektakulär. Einerseits besaßen Gayle Sayers’ Chicago-Bears- und Wes Unselds Washington-Bullets-Trikot jedoch einen Gesamtwert von 845 Dollar. Andererseits fragte der Geschäftseigentümer, ob LeBron für ein Foto posieren würde, das er danach im Shop aufhängen wollte.

LeBron James: Wirklich die Statuten gebrochen?

Clair Muscaro, Commissioner der OHSAA, sah darin einen klaren Regelverstoß. LeBron habe ein Amateur-Statut gebrochen, "indem von seinem sportlichen Ruhm profitierte und Geld oder Geschenke von monetärem Wert annahm." Dass es die Association mit dem (von der Sports Illustrated) "Auserwählten" (Chosen 1) zu tun hatte, dass es um den ziemlich sicheren Nummer-1-Pick des 2003er Drafts ging, änderte nichts. "Natürlich ist LeBron talentiert und national sowie international bekannt", sagte Muscaro, "aber diese Association wird ihn so behandeln wie all unsere Athleten."

Nun handelte es sich aber nicht um einen dieser anderen Athleten. Normal, nach Protokoll lief bei LeBron längst nichts mehr. ESPN übertrug seine Highschool-Spiele. St. Vincent-St. Mary spielte in den großen Hallen noch größerer Universitäten, füllte sogar das knapp 13.000 Zuschauer fassende Pauly Pavilion der UCLA. Alle wollten LeBron sehen, bevor ihn alle sahen. Alle wollten LeBron haben, bevor ihn die anderen hatten. Nike und adidas spielten nahezu täglich Valentinstag, in der Hoffnung, LeBron mit maximaler Aufmerksamkeit von sich überzeugen. Ende bekannt …

Während seiner Highschool-Fehde mit der Ohio High School Athletic Association sprang LeBron NBA-Star Shaquille O'Neal zur Seite. Später spielten beide gemeinsam. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Shaq unterstützt LeBron: "Es ist lächerlich …"

All das trug dazu bei, dass hier keine bundesstaatliche Instanz einen Highschool-Spieler sperrte. Sogar der Diesel schaltete sich ein. "Es ist lächerlich, das dem Jungen anzutun", sagte Shaq. "Jeder profitiert von ihm - und ihr versucht wegen zweier Trikots, seinen Charakter zu verfolgen und ihm seine Highschool-Karriere zu nehmen? Ich glaub, da müsst ihr gegen jeden Hometown-Superstar ermitteln und prüfen, was sie bekommen. Hört auf. Er ist nicht der einzige, der geschenkte Trikots annimmt."

Marc Cornstein, unter anderem Agent von LeBrons Draft-Partner Darko Milici, spann sogar einen Bogen in alte Mafia-Zeiten. "Nach den diamantbesetzten Ketten und 50.000-Dollar-Autos bekommen sie ihn jetzt wegen zweiter Trikots dran", fragte er. "Das ist das Äquivalent zu damals, als sie Al Capone wegen Steuerhinterziehung schnappten."

LeBron und der Hummer: eine erste Untersuchung

Wohl unbeabsichtigt drängt die Aussage James in eine Ecke, deren Schatten er niemals aktiv suchte, in die er auch nicht gehört. Interessant ist die Sache mit dem "50.000-Dollar-Auto" natürlich dennoch. Ein solches, einen Hummer H2, bekam James von seiner Mutter Gloria zum 18. Geburtstag - was Fragen aufwarf. Immerhin lebte Familie James in einer der ärmsten Gegenden Akrons in einem kleinen Appartement. Die OHSAA untersuchte, doch Gloria James konnte einen Bankbeleg über einen Kredit vorlegen, den sie für den Kauf des Autos aufgenommen hatte. Keine Verstöße, keine Strafe. Nur ein kleiner Seitenhieb. Am Tag nach Bekanntwerden der Untersuchung ließ LeBron vor einem Spiel gegen Mentor einen kleinen ferngesteuerten Hummer übers Parkett rollen - um danach 50 Punkte zum 92-56-Sieg einzustreuen.

Ob es die OHSAA als Provokation auffasste? Ob sie nach LeBrons-Steuerhinterziehungs-Äquivalent suchte und am Ende bei diesen beiden Trikots landete? Näher bekannt ist nichts. LeBron selbst leugnete jedenfalls bewusstes Fehlverhalten. "Hätte ich gewusst, dass ich damit irgend etwas verletze, hätte ich es niemals gemacht. Ich hätte meine Verfügbarkeit niemals gefährdet, ich hätte niemals mein Team gefährdet", sagte LeBron nach der Sperre bei CBS. Am Ende sei er nur mit ein paar Freunden in den Landen gegangen und der Besitzer habe gesagt "Ich gebe dir ein paar Trikots als als Belohnung für deine Leistungen und Auszeichnungen", erinnerte er sich.

Absicht oder gar schlechte Hintergedanken zu unterstellen, ist immer einfach. Tatsächlich war LeBron zwar der wandelnde Scheinwerfer der Fighting Irish, zog Aufmerksamkeit an, als sammelten sich Fliegen um helles Licht. Gleichzeitig spielte er mit Freunden. Das Team war eng, eine Einheit, die auch abseits des Courts viel zusammen unternahm. Das wegen zweier Trikots aufs Spiel setzen? Zumal sich LeBron wenige Monate später auch 200 Trikots aufwärts leisten könnte?

LeBron James gewann drei State-Championships sowie einen National-Championship auf der High School. imago images/ZUMA Wire

LeBrons Freispruch und erfolgreicher Highschool-Abschied

Derlei Fragen gab Familie James an das nächste Gericht weiter. Sie legte Berufung ein. Am Ende sei alles, was LeBron getan habe, "ein Geschenk von einem Freund als Glückwunsch für seine akademischen Leistungen anzunehmen", erklärte sein Anwalt Fred Nance. "Hätte LeBron Profit aus seinem Ruhm schlagen wollen, der Lohn wäre in die Millionen gegangen."