Gerade einmal 20 Minuten brauchte Nikola Jokic, um sein 14. Triple-Double in dieser Saison zu verbuchen. Mit 23 Punkten (8/16 FG), 17 Rebounds und 15 Assists gegen die Atlanta Hawks legte der Serbe eine Statline auf, wie es wohl nur er selbst in der NBA schaffen kann. Eine 20/15/15-Statline in unter 30 Minuten Spielzeit gab es in der NBA noch nie.

"Er ist der beste Spieler der Welt", resümierte Mitspieler Russell Westbrook, der sich bekanntlich selbst sehr gut mit Triple-Doubles auskennt. "Ich will es ihm nur so leicht wie möglich machen. Für mich ist es ein Genuss, mit ihm zusammen auf dem Feld zu stehen", gab der MVP von 2017 zu Protokoll.

So langsam kommen die Nuggets wieder in Tritt, zum vierten Mal in Folge erzielten sie über 130 Punkte und sind nach einem eher schwachen Saisonstart mit einer Bilanz von 19-13 wieder Vierter in der Western Conference. In den vergangenen zwei Wochen ist nur Cleveland offensiv besser, Coach Michael Malone sprach dagegen die Defensive an.