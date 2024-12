Cheftrainer Israel Gonzalez machte nach dem Spiel die starke Verteidigung der Ludwigsburger für die Schwierigkeiten seines Teams verantwortlich: "Ludwigsburg hat heute sehr stark verteidigt. In der ersten Halbzeit hatten wir große Probleme, zu scoren und haben keine guten Abschlüsse gefunden." Gleichzeitig appellierte er an Geduld und Durchhaltevermögen: "Wir befinden uns in einer schwierigen Situation, aber wir müssen ruhig bleiben und weiter an uns arbeiten. Wir setzen alles daran, bald wieder besser zu spielen."