Mit 82:73 setzten sich die Franzosen etwas überraschend gegen Kanada durch, die zuvor in einer starken Gruppe mit Australien, Griechenland und Spanien ungeschlagen blieben. Noch am Freitag hing der Haussegen beim Gastgeber nach der deutlichen Pleite gegen Deutschland (85:71) schief, unter anderem hatte Nicolas Batum klare Worte in Richtung seiner Mannschaft gerichtet.

"Sie haben die richtige Reaktion gezeigt", befand Bundestrainer Gordon Herbert. "Mit einem guten Start klar gestellt, dass sie etwas wiedergutmachen wollten." Die Franzosen nahmen im Viertelfinale gegen Kanada gleich drei Veränderungen an ihrer Starting Five vor, unter anderem traf es Rudy Gobert, den amtierenden Defensive Player of the Year aus der NBA. Die Veränderungen fruchteten aber, insbesondere die Neuen Guerschon Yabusele (23 Punkte) und Isaia Cordinier (20 Punkte) brachten mehr Schwung ins französische Spiel und nahmen so auch das Publikum mit.

"Sie haben ihren Heimvorteil genutzt und es war wirklich eine tolle Stimmung in der Halle", zeigte sich Herbert beeindruckt. In der Schlussphase sang die komplette Arena die Marseillaise und als dann Evan Fournier fast von der Mittellinie für die Vorentscheidung sorgte, verwandelte sich die Bercy Arena in ein Freudenhaus.

"Beide Teams sollten sich gut kennen"

Somit stehen die Franzosen zum zweiten Mal in Serie in einem Olympischen Halbfinale, vor drei Jahren in Tokio war erst im Finale gegen die USA Schluss. Einen Finaleinzug will diesmal Deutschland verhindern, das sich mit 76:63 gegen Griechenland durchsetzte.

In der Gruppenphase hatte Deutschland bereits deutlich gegen die Franzosen gewonnen, in der Vorbereitung gewannen beide Teams je ein Spiel im direkten Duell. "Beide Teams sollten sich also gut kennen", meinte der Bundestrainer. "Wir erwarten ein engeres Spiel, als das noch am Freitag der Fall war."