vor 1 Stunden "Rasta Helles" wird gegen Bonn erstmals ausgeschenkt Erster BBL-Klub mit eigenem Bier: Warum RASTA Vechta nun selbst braut

Aufgrund der internationalen Aufgaben der Telekom Baskets Bonn startet RASTA Vechta erst am heutigen Mittwoch in die BBL-Saison. Die Niedersachsen sind nach eigener Aussage noch in der Findungsphase. Eine Premiere gibt es zudem im RASTA Dome, es wird erstmals das vereinseigene Bier ausgeschenkt.