Zuletzt hatte die EuroLeague ihre eigene Zukunft gesichert, indem sie das Final Four 2025 nach Abu Dhabi vergaben (offiziell bestätigt ist es noch nicht) und damit so viel Geld einnahmen, dass sich der Vertrag mit Investor IMG automatisch um zehn weitere Jahre verlängerte. Gleichzeitig laufen 2026 auch alle 13 A-Lizenzen (die Shareholder der EuroLeague) aus, eine davon hält der FC Bayern München.

"Wir wollen unseren Sport weiterentwickeln, aber auch nicht unser Umfeld verändern", führte Zagklis weiter aus. "Wir müssen die Nationalmannschaften und die nationalen Ligen respektieren." Gleichzeitig sprach der Generalsekretär von vielen Potenzialen, die noch nicht angezapft wurde. "Wir wollen viele Märkte erschließen, zunächst natürlich in Europa. Da gibt es einige Orte in der Mitte Europas, die noch gar kein Faktor sind. Als Beispiel würde ich hier Rom nennen." Dies stehe derzeit in der Prioritätenliste höher, als ein möglicher Einstieg der NBA in Europa.