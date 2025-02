vor 2 Stunden Center-Star könnte für die restliche Saison ausfallen Erneut Knieprobleme bei Embiid: 76ers erwägen nächste Operation

Die Hiobsbotschaften in Philadelphia reißen nicht ab. Joel Embiid, der in dieser Saison erst 19 Spiele absolvieren konnte, steht laut Medienberichten vor seiner nächsten Knie-OP. Ein langfristiger Ausfall würde in diesem Fall drohen.