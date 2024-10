Nach seiner zweiten Rücken-Operation geht Simmons wieder fit in die Preseason und hat große Pläne. "Die Leute haben vergessen, was ich für ein Spieler bin, wenn ich gesund bin", meinte Simmons. "Ich weiß, dass ich guten Basketball spielen kann", stellte Simmons klar, der jedoch seit seinem Trade im Februar 2022 189 von 246 Spielen der Nets verpasst hat.

Der Australier selbst sieht sich weiterhin als Point Guard, inzwischen ist aber auch Dennis Schröder Teil der Mannschaft. Der DBB-Kapitän sprach von Simmons schon einmal in den höchsten Tönen.

"Selbst als ich getradet wurde, wollte ich mit ihm zusammenspielen. Damals dachte ich, er sei gesund", merkte Schröder an. Der Deutsche wurde im Februar von Toronto nach Brooklyn getradet, zusammen standen Schröder und Simmons in nur fünf Partien für 31 Ballbesitze (Net-Rating: -16,5 laut Cleaning the Glass) zusammen auf dem Feld.