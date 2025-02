Fünf Punkte (1/4 FG) und drei Assists verbuchte Schröder in knapp 15 Minuten in seinem ersten Spiel für Detroit, am Ende stand ein glanzloser 112:102-Erfolg gegen ein Charlotte-Team, welches ohne zahlreiche Rotationsspieler angetreten war. Schon im ersten Viertel führten die Pistons mit 39:15 und ließen in der Folge merklich die Zügel schleifen.