Dabei begann das Spiel für den US-Amerikaner sehr dürftig. In der ersten Halbzeit nahm Edwards lediglich zwei Würfe, den Gang in die Kabinen trat er punktlos an. "Ich muss zum Spielbeginn in einem besseren Zustand sein", machte er nach seinem schwachen Start klar. "Ich will nicht, dass sowas meine Mitspieler oder das Spiel beeinflusst."