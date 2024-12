Auffällig dabei: Doncic nahm im kompletten Spiel nur 15 Abschlüsse in über 40 Minuten Spielzeit, so wenige wie noch nie in dieser Saison. Zuletzt passierte dies in Spiel 6 der Playoff-Serie eben gegen OKC, damals waren es ebenfalls nur 15 Versuche, Dallas gewann mit einem Punkt. Über spielte Doncic in seiner Karriere 50-mal über 40 Minuten in der Regular Season, nur einmal nahm der Superstar der Texaner weniger Würfe als in diesem Viertelfinale (14 im März 2024 in Sacramento).