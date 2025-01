Auch mit Paolo Banchero zurück in der Starting Five bleibt Tristan da Silva ein fester Bestandteil der Orlando Magic. Der Rookie, der in den 34 Spielen ohne Banchero durchschnittlich 9,1 Punkte, 4,2 Rebounds und 1,8 Assists erzielte, lieferte gegen die Bucks vergangene Woche mit 16 Punkten und zehn Rebounds sein erstes Double-Double seiner noch jungen Karriere. Trotz der Niederlage zeigte da Silva erneut, warum er im Dezember zu den Nominierten für den Titel "Rookie des Monats" im Osten gehörte. Zwar ging die Auszeichnung an Alexander Sarr, doch da Silvas Leistungen machten ihn zu einer der herausragenden Rookies des Monats.

"Er ist einfach ein Naturtalent", sagte Banchero über seinen Teamkollegen. "Er kann sich auf dem Feld an jeden anpassen, egal in welcher Aufstellung." Mit durchschnittlich 29,8 Punkten, 8,5 Rebounds und 5,2 Assists bleibt Banchero zwar der Anführer des Teams, doch Da Silvas konstante Leistungen geben den Magic zusätzliche Tiefe in der Rotation.

Magic-Lazarett immer noch voll

In der Nacht auf Montag spielte da Silva dagegen nur eine Minute, danach meldete sich der Deutsche mit einer Krankheit ab. "Das hat den Gameplan völlig zerschossen", meinte Coach Jamahl Mosley. Neben da Silva meldete sich Goga Bitadze mit einer Verletzung an der Hüfte ab, dennoch setzten sich die Magic mit 104:99 gegen Philadelphia durch. "Wir müssen schauen, dass wir alle wieder hinbekommen für das kommende Spiel in Milwaukee."

Trotz der Rückkehr von Banchero fehlen den Magic zahlreiche Rotationsspieler. Neben da Silva und Bitadze, die sich im Spiel abmeldeten, fehlten zudem beide Wagner-Brüder, Kentavious Caldwell-Pope (Knie), Gary Harris (Oberschenkel), Jett Howard (Knöchel) sowie Jalen Suggs (Rücken).

NBA: Der weitere Spielplan der Magic