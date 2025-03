Dabei war an diesem Abend bei Westbrook nicht alles Gold, was glänzte. Er traf nur fünf seiner 17 Würfe aus dem Feld, warf einige Airballs und leistete sich sieben Turnover. Mangelnden Einsatz konnte man ihm dabei jedoch nie vorwerfen. "Erstens, Russ ist nicht nur ein Kämpfer - er ist ein Wolf", sagte Aaron Gordon nach dem Spiel, der mit 38 Punkten einen neuen persönlichen Nuggets-Rekord aufstellte. "Er ist anders. Sowohl offensiv als auch defensiv ist er immer auf Hochtouren, immer auf 110 Prozent."

Westbrook und Denver überrennen Golden State

Das schlägt sich auch in den Zahlen nieder. Wenn Westbrook auf dem Feld war, spielten die Nuggets unheimlich schnell und überrannten die Warriors regelmäßig im Fastbreak. So wurden am Ende des Spiels überragende 37 Fastbreak-Punkte für die Nuggets notiert, laut Second Spectrum die zweitmeisten, die die Warriors die gesamte Saison über zugelassen haben.

Auch sein Head Coach Michael Malone schwärmte nach dem Sieg von Westbrook. "Von Anfang an habe ich Russ' Entschlossenheit, seine Intensität und das, was er jede Nacht aufs Parkett bringt, gespürt", erklärte Malone. "Er ist ein echter Anführer in den Auszeiten - er fordert seine Mitspieler, pusht sie und gibt genau das, was in dem Moment gebraucht wird. Genau deshalb war Russ die ganze Saison über eine so wertvolle Verstärkung für uns."