"Ich habe ihm schon gesagt, dass er ein kleiner Franz ist", sagte Wendell Carter Jr. beim Media Day der Orlando Magic. "Ich finde, dass er sehr ähnlich spielt, ähnlich wirft und auch ähnlich am Korb abschließt. Ich habe ihm geraten, dass er einfach Franz folgen und alles von ihm lernen soll. Franz ist ein fantastischer Spieler, er muss ihn einfach nur kopieren und er wird in dieser Liga sehr erfolgreich sein."

Tristan da Silva will sich für Minuten empfehlen

Während Wagner als Starter gesetzt ist, wird sich da Silva seine Minuten für Orlando erarbeiten müssen, was auch Head Coach Jamahl Mosley noch einmal betonte. "Die Vorbereitung wird für uns eine große Aussagekraft haben", stellte der 45-Jährige klar. "Er hat vier Jahre auf dem College gespielt und war für uns in der Summer League aktiv. Wir wollen, dass er sich stetig verbessert. Wir können aber nicht von ihm das erwarten, was ein Spieler in seinem vierten NBA-Jahr kann. Vieles ist abhängig davon, wie er sich in der Vorbereitung präsentiert."