Der vierfache NBA-Champion sieht sich dabei in der Rolle des Spielers, der sich in die richtige Position bringt und sich auf präzise Zuspiele verlassen kann. Doncic hingegen übernehme die Verantwortung als Spielmacher, der die Fäden zieht.

Verständigung auf höchstem Level

Für LeBron ist es nichts Neues, mit einem Elite-Passgeber zusammenzuspielen. Bereits in Miami profitierte er von Dwyane Wades Übersicht, in Cleveland von Kyrie Irvings Kreativität und in Los Angeles anfangs von Rajon Rondos Erfahrung.