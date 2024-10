Insgesamt 35 Punkte (10/18 FG) steuerte Dalton Knecht zum Sieg der Los Angeles Lakers in Phoenix bei. Wenige Sekunden vor Ende des vierten Durchgangs hatte die "Purple-and-Gold" dabei noch knapp zurückgelegen, bis der Rookie sieben Punkte am Stück erzielte. In der Verlängerung schlug der 23-Jährige mit drei Dreiern erneut zu und entschied damit das Spiel.