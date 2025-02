Er sei darüber hinaus auch davon überzeugt, dass Head Coach Jason Kidd von dem Deal gewusst haben muss. "Und ganz ehrlich - ich glaube nicht, dass J-Kidd wirklich ahnungslos war. Klar, solche Dinge müssen intern bleiben, vor allem in Zeiten von Social Media. Aber wenn du jemanden wie ihn draftest, dann kannst du ihn nicht einfach so behandeln", führte er aus.

Seinen Aussagen zufolge soll sich Doncic erst in der vergangenen Woche ein 15 Millionen Dollar teures Haus in Dallas gekauft haben, da er seine Zukunft langfristig in Dallas gesehen habe. "Als er es erfahren hat, soll er geweint haben. Er ist euer absoluter Schlüsselspieler, der euch letztes Jahr in die Conference Finals geführt hat", ergänzte Parsons, der von 2014 bis 2016 bei den Mavs unter Vertrag stand.