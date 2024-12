Nach dem Training der Milwaukee Bucks am Freitag in der T-Mobile Arena in Las Vegas betonte Coach Doc Rivers, wie stark sich Trae Young als Führungsspieler der Atlanta Hawks entwickelt hat. "Er hat das Vertrauen seiner Mitspieler gewonnen. Dieses Team spielt gerne mit ihm, das ist offensichtlich. Das konnte ich in der Vergangenheit nicht sagen, aber jetzt lieben sie es, mit ihm zu spielen", erklärte Rivers.