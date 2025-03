Olympiacos Piräus setzte sich in einem hitzigen EuroLeague-Derby mit Panathinaikos durch und sicherte sich damit nicht nur den achten Sieg in Serie, sondern auch als erstes Team das Playoff-Ticket. Doch anstatt über das Spiel zu sprechen, rückte PAO-Coach Ergin Ataman nach der Partie die Schiedsrichter in den Fokus. Der Türke beschwerte sich über zwei strittige Szenen, darunter eine Ballbesitzentscheidung kurz vor Schluss und ein vermeintlichen Schrittfehler von Moustapha Fall. "Jeder im TV hat gesehen, dass McKissic den Ball zuletzt berührt hat - sogar der EuroLeague-Kommentator sagte es! Und dann lasst ihr das Spiel mit dieser einen Entscheidung und einem nicht gepfiffenen Schrittfehler entscheiden?" wetterte Ataman.