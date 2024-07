Das Spiel für die deutschen Basketballerinnen lief hervorragend, als es im dritten Viertel passierte: Nyara Sabally bekam in der gegnerischen Hälfte bei einer ganz unglücklichen Aktion die Schulter von Teamkollegin Leonie Fiebich ins Gesicht und sackte benommen zusammen. Gestützt musste sie das Parkett verlassen, schnell war klar, dass das Spiel für sie gelaufen ist. Ihre Schwester, die deutsche Star-Spielerin Satou Sabally, die selber erst kurz vor Olympia nach einer langwierigen Schulterverletzung zurückgekehrt war, gab jedoch bereits kurz nach dem Spiel Entwarnung: "Ich denke, sie ist okay. Wir wollten am Ende auch für sie gewinnen, das gibt immer auch noch Extra-Energie."