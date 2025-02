"Ich war schockiert und überrascht wie jeder andere auch", erklärte Nowitzki in einem Gespräch bei 96.7 Ticket in Dallas-Fort Worth. "Ich war zu diesem Zeitpunkt am anderen Ende der Welt im Urlaub und habe dann die folgende Stunde alles auf Social Media verfolgt." Als Reaktion postete Nowitzki auf X lediglich ein Emoji, war dann aber bei Doncics erstem Spiel für die Los Angeles Lakers live vor Ort.