Es ist erst wenige Tage her, da verglich Dennis Schröder das Trade-System der NBA mit "moderner Sklaverei". Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft kritisierte, dass Spieler selbst keinerlei Handhabe in Bezug auf ihre eigene Zukunft haben. Es dauerte nicht lang, bis Schröder selbst die Schreckenseiten dieses brutalen Geschäfts - mal wieder - selbst erfahren musste.

Im Rahmen des Trades für Jimmy Butler wechselte der 31-Jährige zunächst zu den Miami Heat, dann zu den Utah Jazz. Kurz vor Ablauf der Trade-Deadline wurde er schließlich zu den Detroit Pistons verschifft - vier Mannschaften in 24 Stunden!

Detroit auf Playoff-Kurs

Und dennoch kann sich Schröder nun glücklich schätzen. Bei den Utah Jazz hätte er schließlich keinerlei Zukunft gehabt. Die Franchise aus Salt Lake City rangiert auf dem letzten Platz im Westen, Interesse an einem Veteran-Guard á la Schröder bestand nachvollziehbarerweise nicht.

Anders die Situation in Motor City. Mit einer Bilanz von 25-26 und Rang sieben haben die Pistons im Playoff-Rennen ihr Schicksal weiterhin selbst in der Hand. Der Rückstand auf eine Top-Sechs-Platzierung beträgt lediglich ein halbes Spiel.

Ein Problem verfolgte Detroit in dieser Saison allerdings hartnäckig: die Abhängigkeit von Starspieler Cade Cunningham. Der 23-Jährige erlebt gerade die beste Saison seiner noch jungen Karriere. Pro Spiel legt er 25,6 Punkte und 9,4 Vorlagen auf. Mit deutlich über 30 Prozent Usage zieht er bei den Pistons sämtliche Fäden.

Pistons sind Schröder achtes Team in sechs Jahren

Doch ohne ihren Aufbauspieler auf dem Feld fehlt es dem Team an Struktur. Kein Wunder, schließlich befindet sich mit Marcus Sasser lediglich ein weiterer Point Guard im Kader. Hier kommt Dennis Schröder ins Spiel. Auch wenn er in Golden State nicht sein Glück fand, stellte er bei den Nets noch in dieser Saison unter Beweis, die zweite Garde anführen zu können.