Gegen diese Vorwürfe wehrte sich Embiid entschieden. "Das ist Bullshit", ließ der frühere MVP verlauten und fügte hinzu: "Ich habe zu viel für diese Stadt getan, um so behandelt zu werden. Ich setze mich ständig einem Risiko aus - wie kann man da sagen, dass ich nicht spielen will?"

"Ich habe mir zweimal das Gesicht gebrochen, bin früh mit einem Handgelenk zurückgekehrt und habe mir die Finger gebrochen. Wenn ich höre, dass Leute sagen: 'Er will nicht spielen', dann fühle ich mich einfach falsch verstanden", so der Sixers-Center.

Embiid kämpft sich zurück

Allerdings soll der 30-Jährige in dieser Woche bereits an mehreren 5-gegen-5-Einheiten teilgenommen haben, was darauf hindeutet, dass er möglicherweise bald wieder auf dem Feld steht. In den letzten Saisons hatte Embiid mit einigen Verletzungen zu kämpfen, darunter Rückschläge in den Saisons 2014/15 und 2015/16. In der vergangenen Saison konnte er jedoch glänzen und legte im Schnitt 34,7 Punkte, 11,0 Rebounds und 5,6 Assists pro Spiel auf.