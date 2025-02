Der Forward vom französischen Klub JDA Dijon fällt beim Weltmeister kurzfristig wegen einer Erkrankung aus, das gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) bekannt. Der 29-Jährige fehlt damit am Donnerstag (19.00 Uhr) in Podgorica gegen Gastgeber Montenegro und am Sonntag (17.30 Uhr/beide MagentaSport ) in Bamberg gegen Bulgarien.

Der Spanier Mumbrú versammelte am Montag in München 13 Nationalspieler um sich. Der langjährige NBA-Profi Daniel Theis war nach seinem Wechsel zur AS Monaco noch nicht dabei, soll aber am Freitag in seiner früheren Heimat Bamberg zur Mannschaft stoßen.