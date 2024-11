An dieser Stelle soll in einem neuen Power-Ranking orakelt werden, auf welchen Rängen die Teams auf Grundlage der bisher gezeigten Leistungen und Perspektiven am Ende der Hauptrunde landen könnten.

Trevion Williams und Alba Berlin erwischten einen Saisonstart zum Vergessen. IMAGO/camera4+

Tier 1: Wenig Hoffnung für Play-In-Teilnahme

18. ALBA Berlin (Platz 18, Bilanz 1-6, letztes Power-Ranking: Platz 18)

Die Albatrosse verloren im Sommer mit Johannes Thiemann und Sterling Brown beide Topscorer - bisher sogar alle drei, denn Matt Thomas wurde zu einer Knie-OP gezwungen und absolvierte noch kein Spiel. Martin Hermannsson (15,7 Punkte, 4,6 Assists) trägt das Team. EL-Debütant Trevion Williams (11,0 Punkte, 7,3 Rebounds) überzeugt, ist aber noch keine Bank wie Thiemann in dem vergangenen Spieljahr. Dahinter ist die einzige Konstante die Ausfallliste. Auch in der BBL tut sich das Team schwer.

17. ASVEL Villeurbanne (Platz 16, Bilanz 2-5, letztes Power-Ranking: Platz 17)

Der Klub von Tony Parker hatte nach vier Spielen schon zwei Siege - so viele wie nach 18 Spieltagen im Vorjahr. Dann folgten Verletzungen. Mit Paris Lee und Joffrey Lauvergne verpassten zwei wichtige Akteure schon vier Partien. Bei einem Kader, in dem sechs von 13 Rotationsspielern 33 Jahre oder älter sind, bleiben Fragezeichen bezüglich der Nachhaltigkeit von bisher teils soliden Auftritten. Lichtblicke sind Rückkehrer Théo Maledon (14,7 Punkte) und EL-Neuling Neal Sako (12,6 Punkte, 8,9 Rebounds).

16. Virtus Bologna (Platz 17, Bilanz 1-6, letztes Power-Ranking: Platz 15)

Der Abwärtstrend der vergangenen Rückrunde, in der Bologna von Platz zwei auf Rang zehn abrutschte, setzt sich fort. Nur Toko Shengelia (14,7 Punkte, nur 39 Prozent aus dem Feld) und Frankreichs Olympiaheld Isaia Cordinier (14,1 Punkte, 4,7 Rebounds) überzeugen weitgehend. Mit Marco Belinelli (6,6 Punkte) und Daniel Hackett (1,7) bauten zwei Ü36-Spieler und Vorjahres-Starter ab. Kein Neuzugang überzeugt vollends. Ex-EL-Topstar Will Clyburn, auch schon 34 Jahre, punktete erst zweimal zweistellig.

Isaac Binga rangiert mit Partizan Belgrad aktuell auf Platz 14 der EuroLeague-Tabelle. picture alliance / Sipa USA

Tier II: Playoff- und Play-In-Anwärter

15. Emporio Armani Mailand (Platz 15, Bilanz 2-5, letztes Power-Ranking: Platz 7)

Neues Jahr, neue Krise. Wie in den beiden Vorjahren, als Coach Ettore Messina ein mit Stars gespicktes Team schon nur auf Platz zwölf führte, steht Milan vor einem Scherbenhaufen. Erneut ist das Verletzungspech akut, doch vor allem fehlt es erneut an Zusammenspiel. Nur auf Nikola Mirotic (16,7 Punkte, 7,3 Rebounds) ist Verlass. Wieder fehlt Stabilität auf der Spielmacher-Position. Erschwerend kommt hinzu, dass die in den Vorjahren solide Defense bisher nach Defensiv-Rating die schwächste der EL ist.

14. Partizan Belgrad (Platz 14, Bilanz 2-5, letztes Power-Ranking: Platz 9)

Nachdem im Sommer kein Rotationsspieler blieb, fehlt es dem neuen Team noch an einer Rollenstruktur. Spielmacher Carlik Jones (10,1 Punkte, 3,9 Assists), der für Südsudan bei Olympia für Furore sorgte, akklimatisiert sich noch. Der deutsche Nationalspieler Isaac Bonga steht am längsten auf dem Feld (26:59 Minuten) und zeigt sich neben gewohnter Defensivstärke aus der Distanz treffsicher (8,3 Punkte, 4,3 Rebounds, 46,4 Prozent Dreier). Dreimal verlor das Team mit maximal sechs Punkten Differenz.

13. Maccabi Tel Aviv (Platz 13, Bilanz 3-4, letztes Power-Ranking: Platz 14)

Coach Oded Kattash holt aus schwierigsten Umständen erneut eine Menge heraus. Maccabi trägt weiterhin die EL-Heimspiele vor wenigen Fans in Belgrad aus. Topscorer Jordan Loyd verließ wegen des iranischen Angriffs auf Israel den Club nach zwei Spielen. Neulich verriet Kattash dem Portal Eurohoops, dass Go-to-Guy Saben Lee (15,4 Punkte) selten mit dem Team trainiert, da er auch Angst habe, nach Israel zu reisen. Hinzu kommt Verletzungspech. Trotzdem läuft es solide, weil alle Zugänge überzeugen.

12. Baskonia Vítoria-Gasteiz (Platz 8, Bilanz 4-3, letztes Power-Ranking: Platz 10)

Das neue Team von Ex-Bayern-Coach Pablo Laso ist noch schwierig einzuschätzen. Erst ein Spiel wurde gegen ein letztjähriges Top-10-Team bestritten - dieses 76:72 gewonnen gegen Real ohne Facundo Campazzo. Es gab viele enge Spiele, darunter eine empfindliche Niederlage bei ASVEL. Chima Moneke (14,0 Punkte, 6,1 Rebounds) und Co. halten die Bretter sauber, spielen aber noch nicht so schnell wie in den Vorjahren. Markus Howard (13,0 Punkte), EL-Topscorer 2023/24, sucht noch seinen Rhythmus.

11. Roter Stern Belgrad (Platz 12, Bilanz 3-4, letztes Power-Ranking: Platz 12)

Nach drei Auftaktsiegen kehrte der Crunchtime-Fluch zurück. Gegen Barca, Kaunas und Panathinaikos verlor der Meister der Adria-Liga hauchzart. Schmerzhaft ist der Ausfall von Schlüsselspieler Joel Bolomboy (vier Einsätze, 12,5 Punkte, 9,0 Rebounds), der gemäß Clubinfos vielleicht im Dezember zurückkehrt. Ohne seine Defensivstärke mangelt es dem routinierten, aber wenig athletischen Kader an einer Identität - vor allem an Variabilität für die von Coach Ioannis Sfairopoulos bevorzugte Switch-Defense.

10. Paris Basketball (Platz 10, Bilanz 4-3, letztes Power-Ranking: Platz 16)

Neuer Trainer, ähnlicher Stil. Tiago Splitter übernahm in Grundzügen den Stil, mit dem die Mannschaft in der Vorsaison unter Tuomas Iisalo mit 22 Siegen aus 23 Spielen den EuroCup dominierte. Paris verteidigt aggressiv, geht hart zum Offensiv-Rebound und spielt vorne temporeich, angeführt vom großartigen 1,75 m kleinen früheren BBL-MVP T. J. Shorts (17,0 Punkte, 7,4 Assists). Nur zwei (Maodo Lô 7,0 Punkte, Leon Kratzer 1,8 Punkte, 3,0 Rebounds) der vier deutschen Akteure spielen bisher eine Rolle.

Carsen Edwards kommt bisher auf durchschnittlich 19,6 Punkte pro Spielabend. IMAGO/sportworld

9. FC Bayern München (Platz 5, Bilanz 5-2, letztes Power-Ranking: Platz 13)

Beim letzten Mal, als Bayern mit einer Bilanz von 5-2 in die EL-Saison startete, übernahm gerade Andrea Trinchieri. Nun debütierte Gordon Herbert genauso glanzvoll. Die Isarstädter präsentieren sich im gegenteiligen Gewand der Vorjahre: offensiv stark, temporeich, dafür defensiv anfällig. Das Guard-Duo aus Carsen Edwards (19,6) und Shabazz Napier (15,4) erzielt im Schnitt 35 Punkte. Daneben setzen Devin Booker sowie die Nationalspieler Nick Weiler-Babb und Johannes Voigtmann wertvolle Impulse.

8. Anadolu Efes Istanbul (Platz 7, Platz 4-3, letztes Power-Ranking: Platz 8)

Efes‘ Spiel trägt nach wie vor den Stempel 'Pure Offense'. Bei Punkten pro 100 Ballbesitze rangiert der türkische Vizemeister offensiv auf Platz drei, defensiv auf Rang elf - dies, obwohl Go-to-Guy Shane Larkin durch zwei Knöchelverletzungen eingeschränkt ist. Elijah Bryant spielt stark. Sechs Spieler erzielen zwischen 9,0 und 13,2 Zähler. NBA-Zugang Stanley Johnson (neun Minuten pro Spiel) ist noch kein Faktor. Das gilt verletzungsbedingt auch für DBB-Nationalspieler Justus Hollatz (zwei Kurzeinsätze).

Zalgiris Kaunas ist das Überraschungsteam der EL-Saison. IMAGO/Xinhua

Tier III: Die Final-Four-Anwärter

7. Zalgiris Kaunas (Platz 1, Bilanz 6-1, letztes Power-Ranking: Platz 11)

Wie in München, als er 2020 mit einer Bilanz von 7-2 startete (am Ende Fünfter), drückt Andrea Trinchieri in seiner ersten vollen Saison auch Kaunas seinen Stempel auf, der wiederum weiterhin den Aufdruck 'Defense first' trägt. Der litauische Rekordmeister gewinnt im Schnitt mit 75,0 zu 71,4. In Mailand siegte Zalgiris nach 27 Punkten Rückstand. Nun stößt noch Ex-NBA-Spieler Lonnie Walker zum Team. Im Saisonverlauf braucht es noch mehr Offensivpower. Kein Spieler erzielt mehr als 11,7 Punkte.

6. AS Monaco (Platz 9, Bilanz 4-3, letztes Power-Ranking: Platz 5)

Gutes Rebounding und Turnovermanagement an beiden Enden zeichnen das Team von Sasa Obradovic erneut aus. Die Monegassen kommen auf 4,9 Feldwurfversuche und 5,3 Freiwürfe mehr als ihre Gegner - Ligaspitze. Mit Jordan Loyd kehrte nach zwei Spielen ein wertvoller Glue Guy zurück. Ein Fragezeichen bleibt, ob Mike James (13,7 Punkte, 3,9 Assists, 0 Einsätze in Frankreich) nach einer Rücken-OP, die er sich laut dem französischen Portal BeBasket im Sommer unterzog, seine MVP-Form noch wiederfindet.

5. FC Barcelona (Platz 3, Bilanz 5-2, letztes Power-Ranking: Platz 6)

Auf eine Auftaktniederlage in Kaunas, die angesichts der weiteren Leistungen von Zalgiris gar nicht so unangenehm ist, folgten fünf Siege. Kevin Punter (18,6 Punkte) bereichert den ansonsten offensiv eher limitierten Backcourt enorm. Eine akute Hypothek stellt jedoch das Saison-Aus für Schlüsselspieler Nicolás Laprovíttola dar. Nun könnte es dem Team wieder an Kreativität fehlen. Jüngst gab eine 21-Punkte-Klatsche bei Piräus. Dennoch bereitet Barca mit Punter und Tempobasketball bisher Freude.

4. Real Madrid (Platz 11, Bilanz 3-4, letztes Power-Ranking: Platz 3)

Die Königlichen verbuchen schon so viele Niederlagen wie in der Vorsaison nach 26 Spieltagen. Kein Neuzugang überzeugt vollends. Guerschon Yabusele bleibt unersetzt. Hinzu kamen punktuelle Ausfälle von Facundo Campazzo, Mario Hezonja und nun Dzanan Musa. Alle Siege wurden zu Hause geholt - diese mitunter aber sehr überzeugend (Sieg gegen Champ Panathinaikos). Mit der starken Kaderspitze um Campazzo und Edy Tavares sowie eventuellen Nachverpflichtungen wäre mit Real noch zu rechnen.

3. Fenerbahce Istanbul (Platz 4, Bilanz 5-2, letztes Power-Ranking: Platz 4)

Mit dem Kreuzbandriss von Schlüsselspieler Scottie Wilbekin erlitt der türkische Meister schon im ersten Saisonspiel einen Rückschlag. Fenerbahce verlor bereits zweimal daheim - genauso oft wie in der ganzen Hauptrunde der Vorsaison. Der Kader ist mit seiner Tiefe dennoch weiterhin stark. Tarik Biberovic (2023 an 56. Stelle von Memphis gedraftet) steigerte seinen Punkteschnitt des Vorjahres bislang von 7,0 auf 13,4 Zähler. Die recht alte Centerrotation um Boban Marjanovic bleibt eine Achillesferse.

2. Olympiakos Piräus (Platz 6, Bilanz 4-3, letztes Power-Ranking: Platz 1)

Für eine Mannschaft, die mit vergleichbarem Kaderkern in den vergangenen beiden EL-Saisons Dritter und Zweiter wurde sowie durch Rückkehrer Sasha Vezenkov (EL-MVP 2022/23) und Evan Fournier hochkarätig verstärkt wurde, verlief der Saisonstart holprig. Zuletzt setzte der griechische Vizemeister mit klaren Heimsiegen gegen Barca (95:74) und Real Madrid (79:69) Ausrufezeichen. Vezenkov spielt wieder auf MVP-Level (17,6 Punkte, 6,9 Rebounds). Hinter ihm gibt es noch keine stabilen Stützen.

Das Team von Ergin Ataman gewann bereits in der Vorsaison den EuroLeague-Titel und zählt auch in dieser Saison wieder zum Favoritenkreis. IMAGO/ZUMA Press Wire

1. Panathinaikos Athen (aktuell Platz 2, Bilanz 5-2, letztes Power-Ranking: Platz 2)