Wie Bruder Franz schon am Sonntag verriet, wurde der Big Man der Orlando Magic noch immer nicht operiert. Dies soll laut dem älteren Wagner-Bruder in der kommenden Woche in New York geschehen, wie er in seinem Podcast "Kannst du so nicht sagen" angab.

Der Nationalmannschaft wird der 27-Jährige im Sommer und damit auch bei der EM nicht zur Verfügung stehen. "Man kann ja eins und eins zusammenzählen, dass der Moritz da dieses Jahr nicht im deutschen Trikot aufläuft, um das mal so deutlich anzusprechen", stellte Wagner klar, der bereits die Heim-EM 2022 wegen einer Verletzung am Sprunggelenk verpasste.

"Für mich ist damit auch mental der Kopf frei und für jemand anderen Platz", führte Wagner weiter aus und will vielmehr nun wieder für die kommende NBA-Saison bereit sein. Der Deutsche unterschrieb im Sommer bei den Magic einen neuen Zweijahresvertrag über 22 Millionen Dollar, die Magic halten allerdings eine Team-Option über elf Millionen Dollar für die Saison 2025/26.

Moritz Wagner: Seine Statistiken 2024/25 Spiele MIN PTS FG% 3P% REB 30 18,8 12,9 56,2 36,0 4,9

Wagner glaubt an gutes Comeback

Wagner selbst zeigte sich optimistisch, dass er dann wieder voll angreifen kann. "Ich wüsste nicht, wieso ich nicht so gut oder vielleicht sogar noch besser zurückkomme", meinte der 38-malige Nationalspieler. "Alles, was ich mache, kann ich selbst kontrollieren und ich habe in dieser Saison auch nicht besonders gut geworfen. Von der Freiwurflinie war ich sogar richtig scheiße", gestand sich Wagner ein.

In 30 Spielen legte der Center durchschnittlich 12,9 Punkte sowie 4,9 Rebounds auf und galt als möglicher Anwärter auf den Award des Sixth Man of the Year. Von der Freiwurflinie waren 71,8 Prozent jedoch ein Karrieretiefstwert. Auch deswegen glaubt Wagner, dass er in Zukunft noch besser sein könne.

"Es fehlen derzeit Sachen, bei denen ich mich auch in der Rehab verbessern kann. Ich meine damit Geduld, Fokus, kleine Details und dass ich weniger emotional bin." Nach dem Schock half auch Ex-Michigan-Mitspieler Duncan Robinson, der Wagner eine andere Sicht auf die Dinge gab. "Er sagte 'Du verpasst jetzt 45 Spiele und die Playoffs.' Wenn man es so ausspricht, dann ist es nicht so schlimm."

Wagner: Magic weiter auf Playoff-Kurs

Neben Moritz Wagner fallen bei den Magic derzeit auch Paolo Banchero und Franz Wagner aus, die sich beide einen Bauchmuskelriss zuzogen. Mit einer Bilanz von 20-15 sind die Magic dennoch weiter Vierter im Osten und haben eine Polster von fünf Spielen auf den letzten Play-In-Platz.