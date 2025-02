Am Samstagabend gastierte der 36-Jährige beim Sender "NBA TV". Angesprochen auf ein mögliches Eins-gegen-Eins-Turnier am All-Star-Wochenende, hatte er einen klaren Favoriten. "Natürlich muss ich mit mir selbst gehen. Allerdings gibt es noch so viele andere hervorragende Eins-gegen-Eins-Spieler in dieser Liga."

"Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich wahrscheinlich Wemby und Tatum sagen, also die langen, athletischen Spieler." Gleichzeitig zeigte er sich der Idee gegenüber offen, ein solches Turnier ins All-Star-Wochenende einzubauen: "Das wäre eine coole Ergänzung."

Durant über "OG-Team": "Wir haben immer noch viel Energie"

In der Nacht von Sonntag auf Montag wird Durant selbst im All-Star-Spiel im Einsatz sein. Das "OG-Team", in welches KD unter anderem zusammen mit Stephen Curry und LeBron James gewählt wurde, trifft dabei in der ersten Runde auf die Siegermannschaft des Rising-Stars-Turnieres. Diese hatte vorab bereits klargemacht, den zukünftigen Hall-of-Famern die Stirn bieten zu wollen.

Durant indes erinnerte daran, dass seine Mitspieler, trotz teils höherem Alter noch viele Minuten in der NBA spielen. "Wir haben auch immer noch viel Energie. Sie sollten versuchen, mit uns mitzuhalten. (...) Es wird ein spannendes Duell werden!"

Als Vorteil erwähnte er dabei auch die bestehende Chemie. Schließlich gewann er zusammen mit Curry, James und Co. erst im vergangenen Sommer Olympisches Gold. "Wir standen bereits in einer Mannschaft und kennen uns gut. Wir freuen uns darauf, eine Show für die Fans abzuliefern."

Durant über Suns-Situation: "Es ist enttäuschend"

Weniger euphorisch ist dagegen Durants Situation mit den Phoenix Suns. Derzeit rangiert die Franchise aus Arizona auf dem elften Platz im Westen, womit man sogar die Play-In-Spiele verpassen wird. "Es ist definitiv enttäuschend", sagte Durant.

"Ich glaube wirklich, dass wir, wenn wir besser rebounden würden, eine deutliche bessere Mannschaft wären. Es würde unserer Defensive enorm helfen. (...) Wenn wir das einmal unter Kontrolle bringen, dann würde sich das positiv auf das restliche Spiel auswirken."