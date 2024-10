Alba Berlin hat am Sonntag im Duell mit den Löwen Braunschweig den zweiten Sieg der laufenden BBL-Saison eingefahren. Dabei glänzten die Hauptstädter zwar sportlich erneut nicht, Matchwinner Will McDowell-White kümmert das aber kaum.

Drei Niederlagen aus den ersten vier Spielen in der BBL, dazu durchwachsene Leistungen in der EuroLeague. Den Saisonstart hat man sich bei Alba Berlin sicherlich anders vorgestellt. Gegen die Löwen Braunschweig kehrten die Albatrosse am Sonntag auf die Siegerstraße zurück, wenngleich man die zwischenzeitliche 15-Punkte-Führung beinahe verschenkte.

"Das ist wahrscheinlich einer der wichtigsten bisher", sagte Will McDowell-White über den zweiten BBL-Sieg der Saison. "Wir waren in den letzten Wochen in einem Tief. Daher ist es gut, dass wir die Stimmung hochhalten." Der Guard avancierte mit 13 Punkten zum Matchwinner für Berlin. Dabei kam er lediglich von der Bank aus zum Einsatz.

"Es geht einfach um die Energie, die wir bringen müssen", erklärte McDowell-White die Aufgabe der Ersatzspieler. "Unsere Starter haben das in der vergangenen Saison richtig gut gemacht. Wir versuchen es ihnen gleichzutun, wenn nicht besser."

Trotz des schlechten Auftakts in die neue Saison blickt der Australier positiv in die Zukunft. "Wir haben das Potenzial, einen Run zu starten und uns eine bessere Ausgangslage zu verschaffen. Wir versuchen weiter, unser System zu etablieren und unsere Spieler ins Rollen zu bringen."