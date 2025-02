Nach nur sechs Wochen bei den Golden State Warriors landete Dennis Schröder über mehrere Trades bei den Detroit Pistons - ein Wechsel, den Bundestrainer Alex Mumbru als Chance sieht. "Es kann schon gut passen. Das Wichtigste ist, dass er Minuten bekommt", sagte der Spanier dem SID. Dabei verweist er auf die starke Phase des 31-Jährigen bei den Brooklyn Nets zu Saisonbeginn. "In Brooklyn hat er viele Minuten gespielt, mit viel Vertrauen von seinem Trainer Jordi Fernandez. Er hat großartigen Basketball gespielt, war zu diesem Zeitpunkt einer der besten Point Guards in der NBA."

Mumbru ist überzeugt, dass Schröder sein Potenzial auch in Detroit abrufen kann. "Wenn er dieses Selbstvertrauen hat und an sich selbst glaubt, denke ich, dass er einer der besten Point Guards der NBA sein kann." Bei den Pistons wird Schröder als Backup von Cade Cunningham eingesetzt, der als Gesicht des Neuaufbaus gilt. Detroit steht nach dem Sieg gegen die Bulls auf Platz sechs der Eastern Conference (29-26) und ist damit voll im Playoff-Rennen. Schröder könnte mit seiner Erfahrung und seinem Spielstil wertvolle Impulse für das Team liefern.

Der Bundestrainer zeigt zudem Verständnis für Schröders unruhige letzten Wochen. "Dennis ist ein sehr intelligenter Typ. Er kann nur das kontrollieren, was in seiner Macht liegt. Das ist das Geschäft in der NBA. Diese Dinge passieren." Entscheidend sei nun, dass sich Schröder auf das Wesentliche konzentriert: "Das Wichtigste ist, dass er sich auf Basketball und seine Familie konzentrieren kann - und nicht über viele andere Dinge nachdenkt."